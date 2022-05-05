سيدات الأردن يتصدرن قائمة "30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022"

تحدث تقرير لصحيفة "فوربس الشرق الأوسط" عن الدور الريادي لسيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال إن سيدات الأعمال تصدرن سباق الريادة في القطاعات التي ينشطن فيها.

وسلطت قائمة فوربس الشرق الأوسط "30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2022" الضوء على علامات تجارية انطلقت من 6 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتصدرها الإمارات بـ13 علامة تجارية، تليها مصر بـ8 علامات، ثم لبنان بـ5 علامات. كما تضم القائمة سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات.

فيما تصدر الأردن قائمة فوربس "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022" بـ 3 سيدات، تليها السعودية بسيدتين اثنتين.

وتتناول القائمة السيدات المؤسسات والمشاركات في إطلاق منصات وتطبيقات تكنولوجية تعد الأكثر نجاحا في المنطقة.

ويركز تصنيف هذا العام على مجموعة متنوعة من السيدات من 17 جنسية مختلفة، يعملن في 13 قطاعا، تنشط أعمالهن في الإمارات من خلال 13 علامة تجارية، تليها مصر والسعودية بعلامتين تجاريتين لكل منهما.

المصدر: "فوربس الشرق الأوسط"