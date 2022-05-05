منها زيادة الرحلات الجوية المغادرة.. 3 أسباب وراء تكدس المسافرين في مطار جدة

شهد مطار الملك عبد العزيز في جدة، انفراجا طفيفا في تكدس عدد المسافرين، فيما عزت مصادر هذا التكدس إلى 3 أسباب من بينها زيادة الرحلات الجوية المغادرة بصورة غير مدروسة.

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وقالت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن التكدس بأعداد المسافرين لمطار الملك عبد العزيز يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها تتحمله بعض شركات العمرة التي عمدت إلى تفويج معتمريها قبل إقلاع رحلاتهم الجوية بمدة تصل إلى 12 ساعة بهدف التحرر من تكاليف الإعاشة والسكن وخلافها.

وأضافت: "السبب الثاني هو زيادة الرحلات الجوية المغادرة بصورة غير مدروسة ما خلق حالة تكدس مئات المسافرين في الصالة، وثالث الأسباب مسؤولة عنه شركة الخدمات الأرضية التي تشكو من نقص في عدد العمالة بشكل كبير".

وأشارت المصادر إلى تخلي هيئة الطيران المدني عن مسؤولياتها في معالجتها ومحاسبة الجهات المقصرة أو مناقشتها لإيجاد حلول، كون الجميع شركاء في المصلحة العامة.

وأفيد أمس، بأنه تم وضع نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبد العزيز بجدة لمنع غير المسافرين من دخول المطار.

ويأتي ذلك إثر تكدس عدد كبر من الركاب في الصالة الشمالية لمطار الملك عبد العزيز، في ظل عدم وجود موظفين، وفقا لما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وتذمر الكثير من المسافرين حيال ما حدث، مؤكدين أن سوء الخدمة في هذا المطار لا تزال مشكلة قائمة، على الرغم من بناء المطار الجديد.

المصدر: "عكاظ"