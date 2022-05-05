رئيس شركة النفط والغاز النمساوية: أوروبا ليست مستعدة لحظر إمدادات الغاز الروسي

أكد ألفريد شتيرن، رئيس شركة النفط والغاز النمساوية OMV، أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا، وأن وقف الإمدادات ستكون له تداعيات كبيرة على الصناعة والاقتصاد.

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وقال شتيرن في حديث لصحيفة "كورير" النمساوية: "لا أعتقد أننا اليوم جاهزون لفرض حظر، ما لم نكن مستعدين لمواجهة العواقب. هناك أمر يجب فهمه بوضوح، وهو أن توفير الغاز لنا لا يتم من خلال إنتاجه محليا في أوروبا، ولكن من خلال التوريدات من روسيا".

واعتبر رئيس OMV أن وقف الإمدادات ستترتب عليه عواقب واسعة النطاق على الصناعة والاقتصاد.

وقال: "بالطبع، هناك قانون لإدارة الطاقة من شأنه أن يزود المنازل بالتدفئة. وتستهلك الأسر في المتوسط ​​حوالي 20% من الغاز سنويا، ونحتاج إلى حوالي 35% لإنتاج الطاقة وحوالي 40% لتلبية احتياجات الصناعة. نريد الحفاظ على نشاطنا الاقتصادي، لكن هذا لن يكون ممكنا بشكل كامل (في حال حظر الإمدادات من روسيا)".

المصدر: "نوفوستي"