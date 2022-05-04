بوتين يقر بسداد الشركات الروسية التزاماتها أمام الدائنين من "الدول غير الصديقة" بالروبل

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقواعد جديدة تسمح للشركات الروسية استخدام العملة الوطنية الروبل في سداد التزاماتها المالية أمام الدائمين الأجانب من "الدول غير الصديقة".

ووقع بوتين اليوم الأربعاء على مرسوم يحمل اسم "الترتيبات المؤقتة الخاصة بتحمل الالتزامات المالية في مجال العلاقات بين الشركات أمام بعض الدائنين الأجانب".

وبموجب هذه الوثيقة، ستنطبق على الشركات الروسية القواعد المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 95، فيما يخص سدادها التزاماتها المالية أمام المقيمين من "الدول غير الصديقة".

وسمح المرسوم المذكور بسداد ديون روسيا وأقاليمها ومناطقها والمقيمين فيها بالروبل.

وكان بنك روسيا قد أوضح أن القواعد الجديدة تقضي بضرورة استخدام الروبل في أي تحويلات مصرفية لصالح الدائنين من الدول التي فرض عقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مع السماح باستخدام عملة الدين الأصلية في التعاملات مع الدول التي لم تفرض عقوبات، وذلك شريطة صدور ترخيص خاص عن السلطات الروسية.

ومن حق وزارة المالية والبنك المركزي الروسي إصدار إعفاءات للشركات فيما يخص سداد ديونها أمام الدائنين الأجانب.

المصدر: "نوفوستي"