مصر تخطط لتنفيذ 3 مشروعات بأكثر من مليار دولار

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه يجري حاليا التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيمياويات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ مليار و250 مليون دولار.

إقرأ المزيد

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات هي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويا، باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 1.2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وذكر أن المشروع الثاني هو إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، لخفض 45 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

وبينما يتمثل المشروع الثالث في مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين، بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وفقا للوزير.

المصدر: مصراوي