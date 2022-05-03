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"فايزر" تكشف عن ارتفاع عائداتها بنسبة 77 بالمئة

مال وأعمال

Globallookpress
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أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، ارتفاع عائداتها للربع الأول من العام الحالي، بنسبة 77 بالمئة، لتصل إلى 25.7 مليار دولار.

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وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها نمت بشكل كبير بسبب لقاح فيروس كورونا، لكنها خفضت توقعات أرباحها للعام بأكمله، بسبب التحولات في العملات الأجنبية.

وسجلت مجموعة "فايزر" إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77 بالمئة على مدى عام واحد، بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

من جهة أخرى، أبقت المجموعة على تقديراتها المتعلقة بتسويق عقارها المضاد لكورونا "باكسلوفيد" بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله.

لكن "فايزر" خفضت تقديراتها للأرباح السنوية، خصوصا بسبب التغيير في معايير المحاسبة.

المصدر: أ ف ب 

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