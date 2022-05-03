بعد 21 عاما من الانقطاع.. رسو أول سفينة تحمل شحنة ترانزيت للإمارات بميناء ايراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن أول سفينة تجارية محملة بشحنة ترانزيت الى دولة الامارات رست في ميناء نوشهر الإيراني، بعد حوالي 21 عاما من الانقطاع.

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن دائرة العلاقات العامة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة مازندران الواقعة على بحر قزوين، "رست أول سفينة تجارية تحمل بضائع ترانزيت، بعد نحو 21 عاما على رصيف منطقة ميناء نوشهر الاقتصادية الخاصة".

وذكر التقرير أن سفينة "كومبوزیتور جاسانوف" التي يبلغ طولها 125 مترا، بعد تحميلها في ميناء اوليا أستراخان الروسي، رست على رصيف المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء نوشهر يوم الأحد.

تعود ملكية هذه الشحنة العابرة (ترانزيت) لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل 66 شاحنة سيتم إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة برا بعد قدومها من روسيا ودخولها الى ميناء نوشهر.

يذكر أن آخر سفينة تسمى "ميركوري 2" وصلت إلى ميناء نوشهر عام 2001 على متنها حمولة من الحديد ومجموعة من الركاب في طريقها إلى الإمارات.

المصدر: "فارس"