إيطاليا تنفي "التوجه للدفع بالروبل" مقابل إمدادات الغاز الروسي

نفت الحكومة الإيطالية ما ورد عن توجه روما إلى السماح للشركات بدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل، معلنة إضافة 14 مليار يورو لمساعدة المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة.

ووصفت مذكرة صدرت عن وزارة التحول البيئي المقال المنشور على النسخة الأوروبية لموقع "بوليتيكو" الأمريكي بـ"المضللة وأنها لا تتوافق مع الموقف الذي عبر عنه وزير التحول البيئي روبرتو تشينغولاني، الذي لم يفتح قط خطا للدفع بالروبل".

وأوضحت الوزارة أنه "في انتظار تحديد موقف مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من المدفوعات، فإن نظام التحويل يورو/روبل الذي ينص على أن تدفع الشركات باليورو مقابل إمدادات الغاز الروسي، لا يوحي حاليا بانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن إيطاليا ستضيف 14 مليار يورو من المساعدات الإضافية لمساعدة الشركات والمستهلكين المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أنه "إذا أضفنا 14 مليارا إلى 15.5 مليار تم وضعها جانبا بالفعل، فإن المرء سيصل إلى ما يقرب من 30 مليار يورو (31 مليار دولار)".

المصدر: "آكي" + "أ ف ب"