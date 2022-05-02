تقرير: الفرنسيون يقللون الإنفاق مما يهدد البلاد بركود اقتصادي

أشار تقرير لقناة "فرانس 24" إلى أن معدل التضخم في فرنسا بلغ 4.8% على سنويا ويستمر في التسارع، بينما يحاول الناس شراء كميات أقل من المواد، مما يسهم بتهديد التضخم المصحوب بالركود.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ستيفاني فيليرز، للقناة: "تفضل الأسر الادخار، مدركة أن ارتفاع الأسعار سيبطئ قوتها الشرائية لفترة طويلة، لكن هذا هو ما يدفع الاقتصاد. لذلك، لتجنب الركود التضخمي، لدى البنك المركزي خياران: تقليل شراء الأصول في السوق أو رفع أسعار الفائدة".

وعلقت الخبيرة الاقتصادية جوانا سيتراك، قائلة: "تكمن المشكلة في أن الحصول على الائتمان أصبح أكثر صعوبة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الاستهلاك".

يذكر أنه بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغوط العقوبات على موسكو. وأثرت الإجراءات التقييدية في المقام الأول على القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.

المصدر: وكالات