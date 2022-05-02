نائب إيراني: طهران من الدول الرائدة في العالم بمجال الطائرات المسيرة

قال أبو الفضل أبو تراب، النائب في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني (البرلمان)، إن طهران تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال صنع الطائرات المسيرة في العالم.

إقرأ المزيد

وفي تصريح له، أشار البرلماني الإيراني إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم، وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية، ولن يتأثر أبدا بالحظر المفروض من قبل الأعداء".

وكشف أنه "يجري اليوم في البلاد تصنيع وانتاج 59 نوعا من الطائرات المسيرة، من ضمنها مسيرة يبلغ مداها 4 آلاف كم"، مؤكدا أن "الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطائرات المسيرة يؤدي دورا مهما في توفير حاجات إيران للطائرات الحربية ".

وأكد أبو تراب، أن "إيران بانتاجها المسيرات قد وفرت حاجتها للطائرات الحربية تقريبا، وأن المسيرات التي تصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم يمكنها في الواقع أن تقوم بعمل طائرة حربية".

المصدر: "فارس"