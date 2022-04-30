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المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي

مال وأعمال

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على توريد الغاز الروسي الذي لم يتم إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا حتى الآن.

وأقر بريتون بأن "الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي الآن".

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وأضاف: "نستورد 155 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي. لكن منذ الأيام الأولى بدأنا في إعداد خطة إجراءات لتحرير أنفسنا من هذا الاعتماد".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي جهز نفسه" في حالة فرض حظر. وأشار بريتون إلى أن: "هذه الخطة جاهزة حتى لو لم يدخل الغاز في قائمة العقوبات بالوقت الحالي".

ودعا المفوض الأوروبي إلى زيادة العقوبات ضد روسيا. وقال بريتون: "في الوقت الحالي، يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات السادسة. وهي في طور البحث".

المصدر: تاس

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