اليورو يهبط أمام الروبل إلى مستوى ما قبل فرض قيود كورونا

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وهبطت العملة الأوروبية دون مستوى 74 روبلا، وذلك للمرة الأولي منذ مارس 2020، حين بدء فرض قيود كورونا.

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وبحلول الساعة 14:38 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.65 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.71 روبل، فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.40 إلى 70.67 روبل.

وفي وقت سابق من اليوم قرر البنك المركزي الروسي، تقليص سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا، وجاء القرار مفاجئا للأسواق التي توقعت خفضا إلى مستوى 15% - 15.5% فقط.

المصدر: RT + تاس