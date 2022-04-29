لأول مرة منذ 2015.. ارتفاع الطلب على الذهب والمجوهرات في مصر

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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ووفقا للتقرير سجل الطلب أعلى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2015.

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم الخميس، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.7 طن مقابل نحو 7.1 طن خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبالمقارنة ربع السنوية، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 13.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 والذي سجل 6.8 طن.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إن الطلب الإقليمي وسع تعافيه من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، متعافيًا إلى أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2019.

وارتفع طلب منطقة الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18% على أساس سنوي، عند 47 طنًا، وكانت الإمارات وإيران أكبر المساهمين في نمو المنطقة، وفقا للتقرير.

المصدر: مصراوي