انخفاض استهلاك أوروبا من الغاز الروسي لن يؤثر على موازنة روسيا

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن الأوروبيين لن يتمكنوا من التخلي عن الغاز الروسي بسرعة، ولن يؤثر انخفاض استهلاكهم له على الموازنة الروسية، وستتحول الإمدادات إلى دول أخرى.

جاء ذلك في تصريح الوزير اليوم، الجمعة 29 أبريل، لوكالة "نوفوستي" الروسية، وقال سيلوانوف ردا على سؤال بشأن قدرة الموازنة الروسية على تحمل خفض استهلاك الغاز الروسي من قبل الدول الأوروبية: "سوف تقدر (الموازنة) بكل تأكيد، وسوف نضع الموازنة مع مراعاة التغيرات في الوضع".

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وتابع: "لن تكون أوروبا قادرة على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب بكل تأكيد، وسيتم الحفاظ على الإمدادات، إلا أننا سنأخذ في الاعتبار خفض الاستهلاك من قبل الشركاء الأوروبيين عندما نخطط للموازنة المستقبلية، كما نتوقع زيادة الشحنات (من الغاز الروسي) في اتجاهات أخرى".

في سياق متصل، صرح رئيس الخزانة الفدرالية الروسية، رومان أرتيوخين، بأن الموازنة الفدرالية سيتم تنفيذها هذا العام على أعلى مستوى، حيث قال: "يمكننا القول باطمئنان إنه قد تم تنفيذ الموازنة هذا العام على أعلى مستوى بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية. وبحلول بداية هذا العام، كان قد تم التعاقد على 70% من الأسقف المتاحة، ويبلغ مستوى التنفيذ، استنادا للخزانة حاليا، أكثر من 30%".

كذلك أشار أرتيوخين إلى أن الحكومة قد وافقت على خطة لمواجهة الأزمة، حيث تقضي هذه الخطة بتخفيض فترة تحصيل المدفوعات بموجب العقود الحكومية إلى 7 أيام فقط، وذلك بفضل "آلية دعم الخزانة، والأنشطة الإلكترونية المنظمة"، وتابع: "سنبدأ في تنفيذ هذه المهمة مع بعض مناطق رائدة بعينها، حتى تطبيق نظام المعلومات الموحد بالكامل".

كذلك شدد رئيس الخزانة الفدرالية الروسية على أن نظام مدفوعات الدولة يعمل بكفاءة في البلاد، حيث قال بهذا الصدد: "لقد أنشأنا نموذجا جديدا للمدفوعات الحكومية، ينص على تركيز كل سيولة نظام الموازنة في حساب خزانة واحد، يتم من خلاله تنفيذ التسويات بين المركز والكيانات المكونة للاتحاد الروسي".

المصدر: تاس