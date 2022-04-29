من أجل "تويتر".. إيلون ماسك يبيع ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم "تسلا"!

باع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا "، ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم الشركة في الأيام التي أعقبت محاولته الحصول على "تويتر"، وفقا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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وفي سلسلة من الصفقات المنفذة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، باع ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبايس إكس"، حوالي 4.4 مليون سهم من شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية.

وأظهرت الإيداعات أن الجزء الأكبر من مبيعات ماسك تمت يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم "تسلا" 12 بالمئة في ذلك اليوم، لكنها ارتفعت يوم الأربعاء بأقل من نقطة مئوية واحدة.

وعندما أصبحت الإيداعات علنية، كتب ماسك على "تويتر": "لا مزيد من مبيعات تسلا المخطط لها بعد اليوم". وأدلى بهذا التصريح ردا على حساب يروج بشكل كبير لأسهم "تسلا" ومنتجاتها على الشبكة الاجتماعية.

ويحاول ماسك شراء "تويتر" والاستيلاء على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أي مقابل حوالي 44 مليار دولار إجمالا. ومن أجل القيام بذلك حصل على 25.5 مليار دولار من الديون الملتزم بها بالكامل، بما في ذلك 12.5 مليار دولار في شكل قروض مقابل أسهم "تسلا" الخاص به.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

وقبلت "تويتر" عرضه في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وسيتعين على ماسك أن يدفع لـ"تويتر" رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار إذا فشل في تأمين تمويل كاف لإتمام الصفقة، وفقا لتقرير تنظيمي صدر يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، قد يدين "تويتر" لماسك برسوم تفكيك بقيمة مليار دولار إذا قبل عرضا منافسا، أو إذا رفض المساهمون الصفقة، وفقا للإيداع نفسه.

المصدر: CNBC