فرنسا ترجح فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا الأسبوع المقبل تشمل النفط

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغاندر، إن فرنسا تتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وتشمل حظر توريد النفط الروسي.

وأضافت المتحدثة: "الضغط على روسيا ليس فقط في شكل إمدادات عسكرية لأوكرانيا، ولكن أيضا من خلال عقوبات ضد روسيا. نحن نواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا.. نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي نتوقع تبنيها الأسبوع المقبل وستشمل حظر النفط".

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وتناقش دول الاتحاد الأوروبي حاليا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، قد تشمل، من بين أمورعديدة، الخفض التدريجي لإمدادات النفط الروسية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، إنه "عند مناقشة المزيد من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضا في اتخاذ تدابير ضد القطاع المصرفي، على وجه الخصوص ضد "سبيربنك"، الذي يمثل 37٪ من القطاع المصرفي الروسي، فضلا عن فرض قيود على قطاع الطاقة".

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الهدف الرئيسي هو تقليص دخل السلطات الروسية، وفي الوقت نفسه، نوهت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية تسمح بإدراج النفط في حزمة العقوبات المقبلة".

المصدر: تاس





