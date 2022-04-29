إطلاق سراح مشروط لوزير التنمية الاقتصادية الروسي الأسبق

قضت محكمة في مقاطعة موسكو بالإفراج المشروط عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي الأسبق، أليكسي أولوكايف، قبل موعد إنتهاء فترة محكوميته، وكان أولوكايف قد أدين في قضية فساد.

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وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن محكمة المقاطعة الروسية في تفير وافقت في 27 أبريل الجاري على الإفراج المشروط لأولوكايف، وتم اتخاذ القرار بعد السلوك المثالي للمسجون وعمل أوليوكاييف في السجن كأمين مكتبة.

ومن المتوقع أن يتم الإفرج عن أوليوكاييف في غضون 10 أيام، عندما يدخل قرار المحكمة حيز التنفيذ. وأشارت الوكالة إلى أن النياية العامة ودائرة السجون الفيدرالية لم تعارضا الإفراج المشروط لأوليوكاييف.

وحكم القضاء الروسي في 15 ديسمبر 2017 على أوليوكاييف بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك بعد إثبات تلقيه رشوة قدرها مليونا دولار.

المصدر: تاس