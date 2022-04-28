خسائر شركة "ماكدونالدز" الأمريكية في روسيا وأوكرانيا بلغت 127 مليون دولار

كشفت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية في تقرير نشرته يوم الخميس عن حجم خسائرها في روسيا وأوكرانيا.

وقالت شركة "ماكدونالدز" إن خسائرها نتيجة توقف العمل في روسيا وأوكرانيا بلغت 127 مليون دولار، بحسب تقرير الشركة للربع الأول من عام 2022.

وأفادت بأن الخسائر تضمنت 27 مليون من خلال دفع رواتب الموظفين والإيجار والمدفوعات للموردين، والـ 100 مليون دولار المتبقية عبارة عن شطب للمنتجات التي سيتم التصرف فيها "المستحقة إلى الإغلاق المؤقت للمطاعم".

ولم تقدم الشركة أي توقعات بشأن توقيت استئناف العمل في روسيا وأوكرانيا.

ورضخت "ماكدونالدز" للضغط العام وعلقت عملياتها في روسيا، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن عملاق الوجبات السريعة في بيان في شهر مارس الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها البالغ عددها 850 في روسيا، حيث يعمل بها 62 ألف شخص.

المصدر: وكالات