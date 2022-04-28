بلينكن: ندرس إمكانية مصادرة أصول المركزي الروسي المجمدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في إطار العقوبات ضد موسكو.

ووجه إلى بلينكن خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، سؤال ما إذا كان بإمكان الإدارة الأمريكية أن تدرس مصادرة ليس فقط أصول رجال الأعمال الروس الذين فرضت عليهم عقوبات، بل وأصول البنك المركزي الروسي أيضا.

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وقال بلينكن ردا عليه: "إذا قلنا باختصار، فالجواب نعم. وهي واحدة من القضايا التي طلبنا من خبرائنا القانونيين أن يدرسوها، لتحديد ما هي الصلاحيات التي سنحتاج إليها لمصادرة هذه الأصول".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

وتشمل العقوبات تجميد أصول البنك المركزي الروسي والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، إضافة إلى استهداف القطاع المالي والصناعي والدفاعي من الاقتصاد الروسي وصادرات النفط والغاز.

المصدر: تاس