الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات الفحم

أعلنت الصين الخميس إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من الفحم، في خطوة من المرجح أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أكبر مسبب للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وتعهدت الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في الكوكب في 2020، ببدء الحد من انبعاثات الكربون قبل 2030، لكنها لا زالت تعتمد على الفحم بنسبة 56%، وهو مصدر للطاقة يضر بالمناخ.

وأعلنت إدارة الجمارك في بيان صحفي إلغاء الرسوم على استيراد الفحم اعتبارا من 1 مايو وحتى 31 مارس 2023، وتتراوح الرسوم على الفحم المستورد حاليا بين 3% و6%.

وأكد البيان أن الإجراء اتخذ بهدف زيادة ضمان إمدادات الطاقة في البلاد وتنميتها.

المصدر: أ ف ب