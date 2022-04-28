مسؤول أوكراني يكشف عن ظاهرة استيراد سيارات فاخرة لـ"احتياجات القوات المسلحة"

كشف مسؤول أوكراني أن شركاء بلاده الأوروبيين حانقون من العدد الكبير من السيارات الفاخرة التي تستورد لسد "احتياجات القوات المسلحة" الأوكرانية.

وفي التفاصيل، ذكر نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، مصطفى نعيم، في تصريح لوسائل إعلام أوكرانية أن الشركاء الأوروبيين يشعرون بالسخط من حجم واردات أوكرانيا من السيارات الفارهة "لاحتياجات القوات المسلحة" في البلاد.

وأفاد المسؤول الأوكراني بأنه يجري استيراد مئات السيارات من طرازي "بي إم دبليو إكس 5" ومرسيدس "بنز إس كلاس" للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن عددها يصل في المجموع إلى حوالي 14300، إضافة إلى أنها تمر من دون دفع رسوم جمركية.

وقال نعيم بهذا الشأن: "إن شركاءنا في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا مندهشون بعض الشيء من هذا التجديد النشط لأسطول سيارات دولة محاربة، فيما يجمع العالم بأسره الأموال للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا".

المصدر: RT