المركزي التركي يكشف عن توقعاته للتضخم للعام 2022

توقع رئيس البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في البلاد من 23.2 بالمئة إلى 42.8 بالمئة، بحلول نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد

وخلال مشاركته في اجتماع حول تقرير التضخم لعام 2022، بمقر البنك المركزي في العاصمة أنقرة، توقع أوغلو "ارتفاع معدل التضخم المالي في البلاد مع نهاية العام الجاري إلى 42.8 بالمئة، والتضخم الغذائي إلى 49 بالمئة، وسعر النفط الخام إلى 102 دولار". وأضاف: "نتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 12.9 بالمئة بحلول نهاية عام 2023".

وفيما يخص نسب الفائدة، قال قاوجي أوغلو إن البنك المركزي التركي حافظ على النسبة عند 14 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل الجاري.

وأضاف: "تشير منحنيات الأسعار الآجلة التي نبني عليها توقعاتنا، إلى أن أسعار النفط الخام ستظل في الفترة المقبلة أعلى بكثير من توقعات تقرير التضخم لشهر يناير الفائت".

وأوضح أنه "قمنا بتحديث توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية لعامي 2022 و2023، وذلك نظرا إلى المخاطر الجيوسياسية والتأثيرات التراكمية للزيادات المستمرة في أسعار الغذاء العالمية والجفاف الزراعي".

المصدر: "ترك برس"





