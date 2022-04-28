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إيطاليا تؤكد عدم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

مال وأعمال

إيطاليا تؤكد عدم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
Globallookpress
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أكد مسؤول إيطالي، أن بلاده لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرا إلى أن إيطاليا من بين الدول التي تعد نفسها للاستغناء عن الغاز الروسي.

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وقال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، بينيديتو ديلا فيدوفا، إن بلاده لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أنها "كانت محاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن تصدينا لها".

واضاف إن "إيطاليا من بين الدول التي تنظم نفسها للاستغناء عن الغاز الروسي. نحن نبحث عن مصادر أخرى للإمداد، وعلينا تسريع مشاريع الطاقة المتجددة التي تنتظر الحصول على التراخيص ويمكن البدء فيها على الفور".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد حذرت وفي وقت سابق من الاستجابة لمطالب روسيا، منوهة بأن "الدفع بالروبل يشكل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا".

المصدر: AKI

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