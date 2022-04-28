الصين تتوجه بطلب إلى الولايات المتحدة في ظل ارتفاع التضخم

في ظل ارتفاع معدلات التضخم، أشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية عن البضائع الصينية يصب في مصلحة الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

وقال المسؤول الصيني في إفادة صحفية اليوم الخميس: "في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بارتفاع معدلات التضخم، فإن رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية يصب في المصلحة الأساسية للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة".

وشدد قاو فنغ على أن زيادة الرسوم الجمركية بشكل فردي من قبل الولايات المتحدة لا تفيد الصين أو الولايات المتحدة نفسها أو العالم.

وبعد حرب رسوم جمركية وشهور من المفاوضات وقعت الولايات المتحدة والصين في 15 يناير من العام 2020، الجزء الأول من اتفاقية التجارة، والتي بموجبها تحتفظ واشنطن برسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار سنويا، إلى جانب رسوم بنسبة 7.5% على سلع بقيمة 120 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي