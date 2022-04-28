خريطة تظهر شريان الغاز من روسيا إلى أوروبا

تصدرت مسألة إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا مواقع وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل مساعي دول أوروبية لفرض عقوبات على الغاز الروسي، رغم موثوقية روسيا كمورد للغاز.

تعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توفر قرابة 40% من حاجات الاتحاد من الوقود الأزرق، وتقوم روسيا بتزويد الدول الأوروبية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب، وقد يتساءل البعض عن مسارات التصدير، ونشرت وكالة "بلومبرغ" خريطة أظهرت هذه المسارات.

وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر "السيل الشمالي" وخط "يامال - أوروبا" وعبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية (المسارات الرئيسية).

ووفقا لبيانات شركة "غازبروم أكسبورت" فقد صدرت روسيا في العام 2020 إلى الدول الأوروبية 158.5 مليار متر مكعب من الغاز، وتعد ألمانيا أهم الأسواق الأوروبية للغاز الروسي، حيث استوردت 45.84 مليار متر مكعب.

وعن أبرز الأسواق الأوروبية للغاز الروسي، أظهرت البيانات أن إيطاليا استوردت 20.80 مليار متر مكعب، فيما اشترت النمسا 13.22 مليار متر مكعب، في حين استوردت هولندا 11.81 مليار متر مكعب.

المصدر: RT + بلومبرغ