ماسك: سأشتري "كوكاكولا" وأعيد الكوكايين إليها

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن خطوته التالية بعد شراء "تويتر" هي شراء شركات أخرى، من بينها شركة "كوكاكولا" لإعادة وضع مادة الكوكائين المخدرة في منتجاتها.

وأكد ماسك في تغريدة: "بعد ذلك سأشتري Coca-Cola لإعادة الكوكايين مرة أخرى".

This is the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine. Bring it back. pic.twitter.com/Q05JqrCrel — Pranay Pathole (@PPathole) April 28, 2022

كما أعاد ماسك نشر صورة مفبركة لتغريدة يعد فيها بشراء "ماكدونالدز وإصلاح جميع ماكينات الآيس كريم"، وعلق عليها ساخرا: "لا يمكنني فعل المعجزات".

Listen, I can’t do miracles ok pic.twitter.com/z7dvLMUXy8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

وقبلت "تويتر" عرض ماسك بشراء الشركة في وقت سابق هذا الاسبوع، مقابل 44 مليار دولار.

وأشاد ماسك، الذي كان قد انتقد سابقا تويتر لفشلها في تبني حرية التعبير، بالمنصة ووصفها بأنها "ساحة المدينة الرقمية" وتعهد بزيادة حرية التعبير على هذه المنصة الواسعة الانتشار.

المصدر: RT