التعبئة والإحصاء المصري: حملة المؤهلات الجامعية يمثلون جلّ العاطلين عن العمل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية مثلوا أعلى النسب بين العاطلين عن العمل خلال الربع الرابع من 2021.

وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن حملة تلك المعدلات من الذكور إلى إجمالي الذكور المتعطلين بلغت نحو 34.1%، في حين بلغت ذات النسبة للإناث نحو 59.6% من إجمالي النساء المتعطلات.

وأوضحت الإحصاءات أن أعلى نسب لتمثيل حملة المؤهل الجامعي بين المتعطلين من الذكور تظهر في إقليم حضر الوجه البحري بنسبة 41.9%، بينما وصلت في إقليم حضر الوجه القبلي إلى نسبة 43.5%.

وتشير الإحصاءات بصورة كلية إلى أن نسب تمثيل حملة المؤهلات الجامعية بين المتعطلين من الذكور تزيد في الحضر عن الريف.

وأكد التقرير أن الأمر لا يختلف كثيرا لدى الإناث، إذ تظهر الإحصاءات أن 66.9% هي أعلى نسبة لتمثيل حملة المؤهلات الجامعية بين المتعطلات من الإناث، والتي ظهرت في حضر الوجه البحري، يليها حضر محافظات الحدود بنسبة 63% يليها ريف الوجه البحري بنسبة 85%.

وعلى مستوى حملة المؤهلات الفنية المتوسطة، فقد جاءت نسبة حملة تلك المؤهلات من الذكور إلى إجمالي الذكور المتعطلين على مستوى الجمهورية لنحو 36%، في حين بلغت تلك النسبة للإناث نحو 23.8%.

كما بلغت نسبة الذكور المتعطلين من حملة المؤهلات الفنية المتوسطة بنسبة 53.5% في ريف الوجه القبلي، يليها ريف الوجه البحري بنسبة 37.7%، ثم حضر الوجه البحري بنسبة 36.3%.

المصدر: "القاهرة 24"