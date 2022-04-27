 
مباشر

التعبئة والإحصاء المصري: حملة المؤهلات الجامعية يمثلون جلّ العاطلين عن العمل

مال وأعمال

التعبئة والإحصاء المصري: حملة المؤهلات الجامعية يمثلون جلّ العاطلين عن العمل
Gettyimages.ru
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swmn

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية مثلوا أعلى النسب بين العاطلين عن العمل خلال الربع الرابع من 2021.

وأشار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن حملة تلك المعدلات من الذكور إلى إجمالي الذكور المتعطلين بلغت نحو 34.1%، في حين بلغت ذات النسبة للإناث نحو 59.6% من إجمالي النساء المتعطلات.

وأوضحت الإحصاءات أن أعلى نسب لتمثيل حملة المؤهل الجامعي بين المتعطلين من الذكور تظهر في إقليم حضر الوجه البحري بنسبة 41.9%، بينما وصلت في إقليم حضر الوجه القبلي إلى نسبة 43.5%.

وتشير الإحصاءات بصورة كلية إلى أن نسب تمثيل حملة المؤهلات الجامعية بين المتعطلين من الذكور تزيد في الحضر عن الريف.

وأكد التقرير أن الأمر لا يختلف كثيرا لدى الإناث، إذ تظهر الإحصاءات أن 66.9% هي أعلى نسبة لتمثيل حملة المؤهلات الجامعية بين المتعطلات من الإناث، والتي ظهرت  في حضر الوجه البحري، يليها حضر محافظات الحدود بنسبة 63% يليها ريف الوجه البحري بنسبة 85%.

وعلى مستوى حملة المؤهلات الفنية المتوسطة، فقد جاءت نسبة حملة تلك المؤهلات من الذكور إلى إجمالي الذكور المتعطلين على مستوى الجمهورية لنحو 36%، في حين بلغت تلك النسبة للإناث نحو 23.8%.

كما بلغت نسبة الذكور المتعطلين من حملة المؤهلات الفنية المتوسطة بنسبة 53.5% في ريف الوجه القبلي، يليها ريف الوجه البحري بنسبة 37.7%، ثم حضر الوجه البحري بنسبة 36.3%.

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا