روسيا تقرر مراكمة الأموال بالروبل في صندوقها السيادي

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى أنه ستتم مراكمة (تجميع) الأموال في صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي روسي) اعتبارا من العام القادم بناء على قواعد جديدة.

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وقال الوزير الروسي، خلال حديث مع صحفيين اليوم الأربعاء، إن ميزانية البلاد للأعوام 2023 - 2025 قد يتم تشكيها بناء على قواعد ميزانية جديدة.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة لن تهدف لتكديس الأموال بعملات أجنبية في صندوق الرفاه الوطني حيث ستتم مراكمة الأموال بالعملة الروسية في الصندوق ابتداء من العام القادم.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة هي أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في 8 أبريل الجاري 609.4 مليار دولار.

المصدر: تاس