رئيسة وزراء صربيا: اجتزنا الشتاء بفضل السعر "الخيالي" للغاز الروسي

أكدت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش أن بلادها تمكنت من اجتياز أصعب أشهر الشتاء بفضل السعر التفضيلي للغاز المستورد من روسيا.

وقال برنابيتش في حديث تلفزيوني اليوم الأربعاء: "لدينا أفضل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ولدينا أيضا علاقات مع روسيا لدرجة أننا صمدنا في أصعب أشهر الشتاء بفضل الاتفاق بين (رئيسنا) ألكسندر فوتشيتش والرئيس الروسي على أن يكون سعر الغاز 270 دولارا مقابل ألف متر مكعب "، وهو سعر وصفته برنابيتش بأنه "خيالي.. ليس مذهلا فقط، ولكنه ببساطة غير طبيعي وغير مسبوق".

إقرأ المزيد

وأضافت رئيسة الوزرا الصربية أنه بهذا الاتفاق "فقد هيأنا الظروف لمزيد من المفاوضات حول الإمدادات طويلة الأجل، والتي جاءت نتيجة السياسة الخارجية التي تنتهجها صربيا مسترشدة بمصالحها الوطنية فقط".

وفي وقت سابق، قال فوتشيتش إن الاقتصاد الصربي يعتمد بنسبة 100% على الغاز الروسي، لذا تأمل بلغراد في "سعر جيد" في مفاوضات الغاز المقبلة مع موسكو. وشدد الرئيس الصربي على أن بلغراد ليس لديها بديل عن الغاز الروسي وأنها تسعى لتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع موسكو.

المصدر: "تاس"