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شركة "رينو" قد تبيع حصتها في "أفتو فاز" مقابل روبل واحد

مال وأعمال

شركة
Sputnik
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قال وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، إن شركة "رينو" قد تبيع حصتها في "أفتو فاز"-67.6 بالمئة من أسهم مصنع إنتاج السيارات العملاق، مقابل روبل واحد، لمؤسسة "نامي".

وذكر الوزير، أن شركة "رينو" ستملك حق إعادة شراء حصتها في غضون سنوات قليلة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى صحيفة "كوميرسانت"، بحثت الشركة الفرنسية موضوع عقد صفقة نقدية، فيما طالب الجانب الروسي أن تمنحه الشركة حق وترخيص إنتاج موديلات جديدة من سياراتها في المصنع الروسي.

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ويشار إلى أن "رينو" تملك 67.6 بالمئة من أسهم "لادا أفتو هولدينغ" فيما تملك شركة "روس تيخ" الحكومية الخاضعة لعقوبات غربية، باقي الأسهم.

المصدر: كوميرسانت

 

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