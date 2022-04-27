"سنستبدلكم".. عاصمة الشمال توجه رسالة للشركات الغربية التي سحبت أعمالها من روسيا

أرسلت مدينة سان بطرسبورغ الروسية من خلال مجسم رسالة إلى الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق الروسية مفادها بأنه سيتم استبدالها بشركات من دول أخرى أو وطنية.

وظهر في مركز مدينة سان بطرسبورغ مجسم عبارة عن كلمة ZAMESTIM، والتي تم تجميعها من أسماء وشعارات الشركات الأجنبية التي أوقفت نشاطها في روسيا بسبب العقوبات الغربية.

وتم تركيب المجسم (ZAMESTIM) من شعارات الشركات التالية: Zara و Adidas وMcDonald's وEpson وSkoda وTitalenergies وIKEA وMilkyWay.

وكلمة ZAMESTIM مقتبسة من كلمة روسية تعني "سنستبدلكم"، في إشارة إلى أنه سيتم استبدال الشركات المنسحبة بشركات من دول أخرى أو وطنية.

ويبلغ طول المجسم قرابة 8 أمتار، ويجذب انتباه المارة، الذين يسارعون لالتقاط الصور مع المجسم.

المصدر: RT + نوفوستي