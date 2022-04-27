الصناعيون الألمان لا يتوقعون انتعاشا قريبا لاقتصاد البلاد

صرح رئيس الاتحاد الصناعي الألماني، يواخيم لانغ بأنه من غير المتوقع حدوث انتعاش قريب للاقتصاد الألماني، وذلك بسبب الوضع في أوكرانيا وجائحة كورونا اللذين يبطئان التنمية بشكل كبير.

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وقال في بيان نشره المكتب الصحفي للاتحاد، اليوم الأربعاء: "من المنطقي أن الحكومة الألمانية قد خفضت بشكل كبير توقعاتها لتطور هذه الحالة، إذ أن الحرب الروسية وجائحة كورونا يبطئان الاقتصاد بشدة. لا يمكن توقع الانتعاش في المستقبل القريب".

وأضاف أن "الاقتصاد الألماني يمر حاليا بأزمة مزدوجة"، مشيرا إلى أن "أسعار الطاقة العالية وتعطيل سلاسل التوريد الدولية بسبب الإخفاقات التالية لحركة الحاويات من الصين يعيقان تطور الوضع. يتم إضعاف النشاطات الصناعية والتجارة الخارجية والاستثمارات".

وقامت الحكومة الألمانية في وقت سابق على خلفية الأحداث في أوكرانيا بتخفيض توقعات تعافي الاقتصاد الوطني في عام 2022. ووفقا للبيانات الجديدة سينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 2.2% فقط هذا العام. وفي يناير الماضي كانت السلطات الألمانية تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 3.6%.

المصدر: تاس