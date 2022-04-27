وزير إيراني يصل إلى موسكو في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي

وصل وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي، صباح اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية.

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ويرافق الوزير قاسمي في زيارته، وفد من مختلف إدارات النقل بوزارة الطرق والتنمية للاجتماع مع نظرائهم الروس ومناقشة تطوير التعاون بين البلدين.

وتهدف الزيارة الى مناقشة مشاريع النقل وتفعيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وكذلك تطوير التعاون في مجال النقل.

وتأتي مناقشة زيادة عدد الرحلات الجوية وتفعيل الموانئ بین الجانبين وتنفيذ اتفاق كهربة خط سكك الحديد اينجة برون- كرمسار، على جدول زيارة قاسمي الى موسكو.

المصدر: "إيرنا"