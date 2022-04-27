لقاء تركي إماراتي يناقش سبل الاستثمار المتبادل

استقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، في العاصمة أنقرة.

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وأفادات وكالة "الأناضول" بأن الجانبين ناقشا سبل الاستثمار المتبادل بين البلدين، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وسبل التعاون في مجالات الإبداع والبحث والتطوير، وإنشاء حدائق تكنولوجية ومناطق صناعية مشتركة، حيث جرى اللقاء في وادي تكنولوجيا المعلومات، وشارك فيه مسؤولون عن وزارة التجارة ومكتب الاستثمار لدى الرئاسة التركية.

من جانبه، أوضح مصطفى ورانك خلال الاجتماع أن "بلاده تتميز بأنها شريكة ثقة بفضل اقتصادها المتين، وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الصناعية المتينة القوية"، مؤكدا أن "تركيا باتت مركز إمداد عالمي بجيل قادر على تأمين المنتجات بشكل أسرع وأجود نسبيا مقارنة بباقي مناطق العالم".

وزار الوزير الإماراتي مقر شركة "start-up Roof Stacks" التركية في وادي تكنولوجيا المعلومات، والتي تختص بخدمات "ميتا ورس"، والواقع المعزز، وتطوير الألعاب وتكنولوجيا التمويل، كما زار شركة "أورتم إلكترونيك" المختصة في تطوير التكنولوجيات الفائقة والإنتاج التسلسلي في هذا المجال.

في حين زار الوزيران ورانك والزيودي في نهاية اللقاء، مركز تجربة المستخدم التابعة للشركة المنتجة للسيارة التركية "TOGG"، وقادا السيارة المحلية.

المصدر: "الأناضول"