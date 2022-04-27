الرياض: استيراد السلع التركية سيعود لطبيعته بشكل متسارع

أكدت مصادر سعودية، أن استيراد التجار للسلع التركية سيعود لطبيعته بشكل متسارع، بمجرد الإعلان رسميا عن عودة العلاقات لطبيعتها.

إقرأ المزيد

وأشارت مصادر في مجلس الغرف التجارية السعودية، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إلى أنه "نتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة، ارتفاع واردات المملكة من تركيا".

وأكدت عدم وجود قرار حكومي سعودي رسمي يمنع الاستيراد، "لا سيما مع السمعة الطيبة للمنتجات التركية في أكبر سوق عربية.. السلع التركية لا تزال متوفرة في السوق المحلية".

وارتفعت واردات المملكة من تركيا بنسبة 2.8 بالمئة خلال أول شهرين من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي.

يأتي ذلك، بعد أن تراجعت واردات المملكة من تركيا في 2021 بنسبة 62.3 بالمئة، إلى 3.32 مليارات ريال (886 مليون دولار) مقابل 8.82 مليارات ريال (2.35 مليار دولار) في 2020.