ملايين النزلاء وعشرات ملايين الليالي الفندقية.. "الإمارات للسياحة" تستعرض نتائج أداء القطاع السياحي

استعرض مجلس "الإمارات للسياحة" نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الإمارات خلال عام 2021، ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية.

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وفي التفاصيل، عقد مجلس "الإمارات للسياحة" اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة.

وخلال الاجتماع، جرى الاطلاع على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن جهود تطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

هذا وكشفت نتائج القطاع السياحي لعام 2021 في الإمارات، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29%، مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، حيث استحوذت السياحة الداخلية على نسبة 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة.

وأوضحت النتائح أن المنشآت الفندقية حققت في عام 2021 عائدات بقيمة 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، محققة نموا يصل إلى 70%، مقارنة بعام 2020، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

كما تمت الإشارة إلى أنه خلال العام 2021، حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة نسبتها 42%، مقارنة بعام 2020، بينما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علما بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية على مستوى العالم، يحس الصحيفة.

هذا وتم الكشف عن ازدياد عدد المنشآت الفندقية في الإمارات خلال عام 2021 بنسبة 5%، مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما جرى خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8%، لتصل إلى 194 ألف غرفة في إمارات الدولة كافة.

من جهته، أوضح أحمد بالهول الفلاسي أن "القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة، وتضافر الجهود الوطنية لتطوير البيئة السياحية للدولة، لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية متكاملة تعزز مكانة الإمارات مقصدا سياحيا مفضلا ومستداما للسياح من داخل الدولة أو للسياح الدوليين"، لافتا إلى "أهمية إسهام الفعاليات والمبادرات الكبرى التي نظمتها الدولة خلال المرحلة الماضية في تحقيق هذه النتائج ورفد السياحة الوطنية بمقومات تنموية كبيرة، في مقدمتها "إكسبو 2020 دبي"، الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زيارة، وحملة طأجمل شتاء في العالم" بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم، وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي".

المصدر: "الإمارات اليوم"