وزير العدل الأمريكي يعلن تأييده تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند تأييده فكرة إقرار قانون يجيز لبلاده تسليم أوكرانيا "مباشرة" أصولا جمدتها الإدارة الأمريكية لمواطنين روس بموجب العقوبات الأخيرة.

وقال الوزير خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن "أول ما يتعيّن علينا القيام به هو تجميد الأصول".

وفي معرض رده على سؤال عن الطريقة التي تدير بها الحكومة الأمريكية الأموال الروسية المجمدة، أضاف: "سندعم اقتراح قانون يسمح بأن يذهب قسم من هذه الأموال مباشرة إلى أوكرانيا".

وفي مطلع أبريل لم يدعم البرلمانيون الأمريكيون اقتراح قانون يجيز للبيت الأبيض أن يصفّي أصولا تعود ملكيتها لأثرياء روس، وجمدتها الولايات المتّحدة بموجب العقوبات التي فرضتها على روسيا، وتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا.

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ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فإنّ البرلمانيين رفضوا تلك الفكرة يومها بعدما حذّر "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، المنظّمة الواسعة النفوذ في مجال الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة، من أنّ من شأن هكذا قانون أن ينتهك الدستور الأمريكي لأنّ الأثرياء الروس الذين ستصفّى أموالهم بموجبه لا يمكنهم بأي طريقة من الطرق اللجوء إلى القضاء الأمريكي للطعن بقرار الإدارة.

ولم يدعم البيت الأبيض رسميا تلك المبادرة، لكنّ الصحيفة الأمريكية أكدت أن مساعدين برلمانيين انكبّوا على إدخال تعديلات على النص بالتشاور مع وزارة الخزانة.

المصدر: "أ ف ب"