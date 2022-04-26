شركة إسرائيلية تعلن عن أكبر استدعاء لمنتجاتها من الأسواق لاحتوائها على السالمونيلا

أعلنت شركة شتراوس-عليت الإسرائيلية المختصة بصنع الشوكولاتة ومنتجات الألبان عن أكبر استدعاء لمنتجاتها من الأسواق على خلفية النتائج الحاسمة حول اشتمالها على بكتيريا السالمونيلا.

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وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى علمها منذ أسبوع بوجود نتائج أولية على وجود السالمونيلا في محيط منطقة الإنتاج، موضحة أنها فضلت اتباع الإجراءات، وانتظار النتائج النهائية، حيث أعلنت شركة "شتراوس عليت" المختصة بصنع الشوكولاتة ومنتجات الألبان على أنواعها إضافة إلى الألبان المحلاة والبوظة، بالأمس فقط عن أكبر عملية سحب لمنتجاتها في تاريخ البلاد، والتي تم تمديدها لاحقا لتشمل منتجات أخرى.

وأفاد الإعلام العبري بأنه تم الكشف عن الاشتباه في إصابة طفلين بالسالمونيلا بعد تناول بعض المنتجات المدرجة في الاستدعاء، إذ وصل شقيقان يبلغان من العمر سنة ونصف و 4.5 سنوات إلى مستشفى أسوتا في أسدود تظهر عليهما أعراض عدوى السالمونيلا، وجرى إرسال الشقيق الأصغر إلى المنزل بعد تقديم العلاج له وشعوره بالتحسن، وأجريت الفحوصات للشقيق الأكبر وأخذت منه عينات، بانتظار إجابات نهائية.

وفي تقرير له، كشف موقع "واينت " الإخباري أنه "بتاريخ 19 أبريل، أي الثلاثاء الماضي، تم استلام النتائج الأولية من الشركة المنتجة للألبان والشوكولاتة والتي جاءت كجزء من عمليات التفتيش الروتينية وأظهرت وجود السالمونيلا في منطقة الإنتاج بالمصنع في منطقة الجليل، ولكن ليس في المنتجات الغذائية التي تم أخذ عينات منها ولم تكن قد خرجت إلى الأسواق بعد. وصدرت نتيجة لذلك، تعليمات للشركة بإجراء اختبارات أوسع لبيئة الإنتاج والمنتجات والمواد الخام، في حين أنه بعد يومين، أي مساء يوم 21 أبريل، تم تلقي تقرير عن نتائج غير نهائية تشير إلى الاشتباه في وجود السالمونيلا في المادة الخام، في اختبار سريع وليس اختبار معمل كامل يستغرق جلاؤه حوالي خمسة أيام، وبناء على ذلك أشارت وزارة الصحة بعد مطالبة الشركة المصنعة باستدعاء المنتجات الملوثة.

وفي هذا الصدد، أقدمت الشركة المصنعة على الاتصال بوزارة الصحة لتبلغها بنتائج الاختبارات النهائية، التي تشير إلى وجود دليل على وجود السالمونيلا في بيئة الإنتاج والمواد الخام، وقامت بالإعلان عن استدعاء جميع منتجات الشوكولاطة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى بداية شهر فبراير.

هذا وأوضحت الصحة الإسرائيلية أنه لم يتم الحصول على النتائج النهائية للفحوصات التي أجريت على منتجات الشوكولاتة التي يتم تسويقها في المتاجر، مشيرة إلى أن أمر استدعائها تم كإجراء احترازي حتى وصول النتائج غدا لمنتجات الشوكولاتة أيضا.

المصدر: "I24"