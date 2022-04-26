أول ناقلة عملاقة في 6 سنوات تشحن نفطا أمريكيا إلى أوروبا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة عملاقة شحنت نفطا أمريكيا إلى أوروبا وذلك لأول مرة في أكثر من 6 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن الناقلة "سولانا" وصلت في منتصف شهر أبريل الماضي إلى ميناء بلباو الإسباني وعلى متنها مليونا برميل من النفط الخام الأمريكي.

وبعد الميناء الإسباني توجهت الناقلة إلى فيلهلمسهافن الألمانية وروتردام الهولندية، وفقا لما ذكرته "بلومبرغ".

كذلك أشارت الوكالة إلى أنه تم تحميل الناقلة بالنفط الأمريكي في خليج المكسيك بواسطة سفن صغيرة.

وذكرت "بلومبرغ" أن "الدول الأوروبية تعتمد بشكل متزايد على موارد الطاقة الأمريكية للتعويض عن الاضطرابات في إمدادات الخام بسبب الأوضاع المرتبطة بالأحداث حول أوكرانيا".

المصدر: تاس