هيئة الطيران المدني السعودية تتحرك بخصوص أسعار التذاكر والسعة المقعدية وعدد الرحلات

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات بهدف مراجعة هيكلية أسعار تذاكر النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات.

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وفي بيان لها نشرته في "تويتر"، أوضحت الهيئة قائلة: "لاحظت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا تغييرا في نمط أسعار بعض التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي".

وتابعت: "ونتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات".

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن الهدف من هذه الإجراءات "ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة".

بيان صحفي بخصوص أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي pic.twitter.com/ttO9r5NaAK — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 26, 2022

المصدر: RT