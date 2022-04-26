مسؤول جزائري: تطوير القطاع المنجمي بات حتميا

قال المجمع الصناعي العمومي في الجزائر، إن المشروع الهيكلي لإنتاج الذهب الحرفي تجربة جديدة بالجزائر، مؤكدا أن تطوير القطاع المنجمي بات حتميا.

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وقال المدير العام لمجمع "مناجم الجزائر" محمد صخر حرمي، إن المشروع انطلق فعليا وتم اعتماد 220 مؤسسة مصغرة، مشيرا إلى أن "أفراد هذه المؤسسات استفادوا من التكوين ونعمل على تحسين أدائها بدءا من العام المقبل، عن طريق جلب مصانع متحركة لتحويل الذهب الخام بعد إطلاق مناقصات محلية ودولية".

وأوضح أن "تطوير القطاع المنجمي بات حتميا للنهوض بالاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى تقليص حجم التبعية للمحروقات وتسمح لقطاع المناجم للعب دوره المشاريع الهيكلية الكبرى".

وأضاف: "إن مشروع الفوسفات المتكامل، والشراكة المبرمة تقضي وترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا. وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة الجزائر ليس على المستوى القاري فقط وإنما على المستوى العالمي".

وحول مادة الزنك، أعلن حرمي أن هذه المادة مستوردة حاليا، غير أنه تم الشروع في الإعداد لإنتاجها محليا، خصوصا وأن الدراسات الباطنية أظهرت أن الجزائر تملك أهم الاحتياطات عالميا".

المصدر: "النهار"