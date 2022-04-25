"بلومبيرغ": المفاوضات بشأن بيع "تويتر" لإيلون ماسك وصلت إلى مرحلة نهائية

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن المفاوضات بشأن بيع شركة "تويتر" الأمريكية لرجل الأعمال إيلون ماسك، وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وذكرت الوكالة، أن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق على صفقة اليوم الاثنين.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تقوم الشركة بصياغة شروط الصفقة.

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ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الاثنين إذا سارت المحادثات "بسلاسة".

وتفيد معطيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن ماسك يملك حصة 9.2٪ في "تويتر".

يوم أمس الأحد، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، أن المعلومات التي تفيد بأن ماسك مستعد لاستثمار 46.5 مليار دولار في شراء جميع أسهم "تويتر" دفعت الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة.

المصدر: تاس