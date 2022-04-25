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ميشوستين: روسيا تؤمن نفسها بنحو 87% من الخضروات

مال وأعمال

ميشوستين: روسيا تؤمن نفسها بنحو 87% من الخضروات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن روسيا تزود نفسها بالخضروات بنسبة 87%، كذلك أشار إلى أن البلاد لديها إمكانات للنمو في المجال الزراعي.

وقال رئيس الوزراء الروسي، خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين: "هناك إمكانية للنمو، بما في ذلك بسبب نمو المحاصيل في البيوت البلاستيكية".

كما أشار إلى أن روسيا توفر أكثر من 90% من الطلب المحلي على البطاطس، وهذا يقترب من تحقيق أهداف الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الحكومة أن السلطات وسعت قواعد منح الدعم للمقاطعات الروسية في العام المقبل، حيث سيتمكن ممثلو الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب قطع الأراضي الفرعية الشخصية من تلقي الدعم.

كذلك أشار إلى أن الحكومة تخطط لتعويض ما يصل إلى 25% من التكاليف لممثلي الأعمال التجارية الزراعية، الذين يقومون ببناء وتحديث مرافق التخزين للخضروات في البلاد.

المصدر: تاس

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