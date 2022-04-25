روسيا تخطط لزيادة الحسابات بالعملة الوطنية مع دول بريكس وشنغهاي للتعاون والاتحاد الأوراسي

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية مع دول مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف في حديث على هامش منتدى "إينوبروم" في طشقند، أن روسيا معنية بزيادة التسويات بالعملات الوطنية مع دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب إفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار الوزير إلى أنه خلال العام الماضي، تراوح نمو التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمات المذكورة أعلاه من 34٪ إلى 38٪، وتوفر هذه الاتحادات مجتمعة نصف الاقتصاد العالمي.

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ووفقا للوزير، فإن التضخم المفرط وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة وتأثيرهما على الصناعة والاقتصاد، يزيدان من اهتمام روسيا بالتحول إلى العملات الوطنية في التجارة.

وشدد الوزير على ان روسيا ترى آفاقا للتعاون مع أوزبكستان في مجال الأدوية، وصناعة السيارات، وبناء الماكينات الزراعية والغذائية، وكذلك الأسمدة.

المصدر: تاس