قريبا.. وادي ابتكار في مجال الطيران في روسيا

أفادت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم إنشاء واد للابتكار في قطاع الطيران بروسيا وذلك بهدف تطوير تقنيات وأنواع جديدة من المنتجات المتقدمة لهذا القطاع.

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وسيتم إنشاء وادي الابتكار في مقاطعة ريازان الروسية، ومن المتوقع أن يوفر قرابة 3000 فرصة عمل.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة: "ستصبح تقنيات الفضاء والطب الحيوي والمعلومات، فضلا عن هندسة الإلكترونيات والراديو، المجالات الرئيسية لنشاط مركز علوم وتكنولوجيا الابتكار (واد للابتكار في قطاع الطيران) في مجال الفضاء الجوي. وقد تم التوقيع على قرار إنشائه. بقلم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ".

وأشار البيان إلى أن المبادرين لتشكيل المركز هم معهد موسكو للطيران وسلطات مقاطعة ريازان الروسية، وشدد على أن المشاركين في واد للابتكار سيطورن مواد فريدة وأنواعا جديدة من المنتجات المتقدمة.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاع الطيران الروسي وشملت توريد قطع غيار إلى الشركات الروسية.

وفي مطلع مارس الماضي، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستزيد من بدائل الواردات في الصناعة الوطنية في ظل العقوبات الجديدة، كما فعلت عام 2014 في مجال الزراعة، وأكد أن روسيا في ظل العقوبات ستطور صناعات طائراتها.

المصدر: تاس