"الفوسفات الأردنية" توقع اتفاقية فريدة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر

وقعت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية وشركة "SOLAR WATER" البريطانية، اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتوفير احتياجات المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات في العقبة من المياه الصناعية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات في بيان صحفي، إن المشروع الجديد، الذي سينفذ وفق نظام (BOT)، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لخفض كلف الإنتاج والتصنيع، والتقليل من إستخدام الوقود الأحفوري في مرافقها المختلفة، ما يسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي.

وأكد الذنيبات، أهمية هذا المشروع الحيوي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية والمجمع الصناعي الذي سيقوم على استخدام تكنولوجيا تعد الأولى من نوعها في العالم في إنتاج المياه الصناعية، مبينا أن المشروع الجديد سيسهم في توفير فرص تدريب وعمل جديدة لأبناء المنطقة.

وتوقع الذنيبات البدء بالأعمال المدنية للمشروع نهاية العام الحالي، وبدء الإنتاج الفعلي للمياه الصناعية في نهاية عام 2023، مبينا أنه سيتم تسويق الأملاح الثانوية الناتجة عن المحطة لصالح شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة SOLAR WATER.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "SOLAR WATER" ديفيد ريفيلي، أهمية هذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لما تحظى به من مكانة في سوق الفوسفات العالمي.

وقال، إن المحطة الجديدة ستستخدم في عملها المكثفات الشمسية من الجيل الخامس وفق معايير ( ANSI / ASME / DIN ) العالمية والمتطورة، والتي تعمل بالتناوب والإمالة على محورين لتتبع الشمس طوال النهار، والمعتمدة من عدد من المعاهد والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال.

وقعت شركتا مناجم #الفوسفات_الأردنية و” SOLAR WATER” البريطانية اليوم، اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المركزة؛ لتوفير احتياجات المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات في العقبة من المياه الصناعية#الأردنpic.twitter.com/1uxGplNYAp — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) April 24, 2022

المصدر: قناة المملكة