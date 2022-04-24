بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي 8 آلاف سيارة فارهة عالقة في بلجيكا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حوالي 8000 سيارة فاخرة، كانت معدة للشحن إلى روسيا، عالقة في مدينة زيبروغ الساحلية في بلجيكا بسبب العقوبات الغربية.

وذكرت الصحيفة، أن هذه السيارات، بما في ذلك أحدث الموديلات من Cadillac و Mercedes و Lexus، وصلت من آسيا في أوائل أبريل.

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ونقلت الصحيفة عن مارك أدريانسنز، مدير محطة السيارات بالميناء: "تم اعتبار هذه السيارات بمثابة سلع كمالية، وتم منع تصديرها إلى روسيا. وهناك عدد من السلع الأخرى الخاضعة لعقوبات مختلفة عالق هنا أيضا".

ووفقا له، من المرجح ألا يتم نقل السيارات إلى أي مكان لفترة طويلة، وفي النهاية سيتم بيعها في أسواق أخرى.

المصدر: نوفوستي