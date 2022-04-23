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صحيفة تتحدث عن "كابوس" تعيشه شركة "شل" بخروجها من روسيا

مال وأعمال

صحيفة تتحدث عن
AFP
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بدأت شركة "شل" البريطانية الهولندية للنفط والغاز عملية انسحابها "المؤلم" من أكبر مشروع روسي للطاقة "سخالين-2"، حيث ستضطر لبيع 27.5٪ من أسهمها في المشروع.

وقال خبير مطلع لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الشركة تخوض مفاوضات "كابوسية" لبيع 27.5٪ من أسهمها في المشروع.

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وحسب الصحيفة فإن شركة "شل" تحاول تعويض جزء من خمسة مليارات دولار ستخسرها نتيجة إغلاق أعمالها في روسيا.

وأضافت أن شركات "Cnooc" و"CNPC" و"Sinopec" الصينية جاهزة للاستحواذ على أصول "شل"، ولكن سيتعين على الشركة تقديم حسم جيد لإتمام صفقة البيع.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، في وقت سابق أن بلاده لن تنسحب من مشروع النفط والغاز "سخالين -2"، لأنها تخشى أن تحل محلها دولة أخرى.

المصدر: نوفوستي

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