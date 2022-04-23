 
مباشر

الكويت.. سرقات في منشأة عسكرية قيد الإنشاء

مال وأعمال

الكويت.. سرقات في منشأة عسكرية قيد الإنشاء
Gettyimages.ru
الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svey

ذكر موقع "الراي" الكويتي اليوم السبت أن موقعا خاصا لمنشأة عسكرية قيد الإنشاء يتبع للجيش في المطلاع تعرض لعدة سرقات.

وأفاد الموقع بأن مراقبا يعمل بهندسة الجيش أبلغ المخفر المختص للمنطقة عن السرقات بالموقع.

وبعد عملية الجرد تبين أن المسروقات عبارة عن كوابل كهربائية وسيارة، بالإضافة إلى إتلاف سيارات أخرى لمحاولة سرقتها من الجناة.

وتم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.

المصدر: موقع "الراي" الكويتي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا