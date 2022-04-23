ماليزيا تدرس المنظومة الروسية لنقل الرسائل المالية

قال سفير ماليزيا في موسكو بالا تشاندران، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن بلاده تدرس باهتمام نظام الرسائل المالية الروسي.

وأشار السفير إلى أن ماليزيا قد تنضم إلى هذا النظام، إذا استوفى وبات يلبي بعض المعايير.

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وأضاف السفير: "أعتقد أن المؤسسات المالية الماليزية ستدرس هذه المنظومة الروسية بعناية، وإذا استوفت عددا من المعايير، فإنها ستنضم إليها، وفي حال العكس فسوف تنتظر".

ونوه السفير بأن ذلك يتعلق ليس فقط بماليزيا بل وبأي شريك آخر لديه علاقات بنزس مع روسيا. كل هؤلاء الشركاء يدرسون كافة الطرق الممكنة للقيام بذلك.

وقال السفير الماليزي: "إذا كانت هناك مؤشرات على أن هذا حل تجاري جيد، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".

المصدر: نوفوستي